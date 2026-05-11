09:48 11.05.2026
Пашинян показал кадры с репетиции военного парада в Ереване

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видеокадры с репетиции военного парада в Ереване.
  • Парад планируется провести 28 мая в День основания Первой республики, на нем будет продемонстрировано вооружение, приобретенное в основном после 2022 года.
  • Пашинян подчеркнул, что показ военной техники целесообразнее называть не парадом, а отчетом перед гражданами, и намерен сделать акцент на мир, чтобы «соседи не восприняли это как демонстрацию агрессивности».
ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видеокадры с репетиции военного парада, который власти планируют провести в Ереване 28 мая в День основания Первой республики, ранее армянский премьер предлагал назвать демонстрацию военной техники страны "отчетом перед гражданами".
"Репетиция военного парада 28 мая", - написал Пашинян в подписи к видео в своем Telegram-канале, хотя ранее он предлагал называть показ военной техники не парадом, а "отчетом перед гражданами".
На кадрах видны артиллерийские установки и дроны. Пашинян специально указал, что беспилотники произведены в Армении.
В Армении 28 мая отмечается День основания Первой республики, просуществовавшей с 1918 по 1920 годы. Ранее армянский премьер заявил, что власти страны намерены в этот день продемонстрировать приобретенное в основном после 2022 года вооружение, но сделать это с акцентом на мир, чтобы "соседи не восприняли это как демонстрацию агрессивности". По его мнению, показ военной техники целесообразнее называть не парадом, а отчетом перед гражданами.
Ранее Пашинян дал понять, что в ходе демонстрации военной техники будет также показано вооружение, поставленное в Армению из Франции.
