Пашинян показал кадры с репетиции военного парада в Ереване

В Армении 28 мая отмечается День основания Первой республики, просуществовавшей с 1918 по 1920 годы. Ранее армянский премьер заявил, что власти страны намерены в этот день продемонстрировать приобретенное в основном после 2022 года вооружение, но сделать это с акцентом на мир, чтобы "соседи не восприняли это как демонстрацию агрессивности". По его мнению, показ военной техники целесообразнее называть не парадом, а отчетом перед гражданами.