Оппозиция зарегистрировала инициативу об импичменте главе Румынии - РИА Новости, 11.05.2026
16:29 11.05.2026
Оппозиция зарегистрировала инициативу об импичменте главе Румынии

© AP Photo / Vadim Ghirda — Никушор Дан
Никушор Дан. Архивное фото
  • Оппозиционная партия SOS Romania зарегистрировала в парламенте инициативу об импичменте президенту Румынии Дану.
  • Лидер партии Шошоакэ обвинила президента в защите интересов "мафиозных партийных кланов" и заявила, что без Дана страна сможет восстановиться после кризиса за 2–4 года.
  • Процедура импичмента в Румынии является двухступенчатой: сначала за недоверие главе государства должны проголосовать большинство депутатов и сенаторов, а затем организуется всенародный референдум.
КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Оппозиционная партия SOS Romania зарегистрировала в парламенте инициативу об импичменте президенту Румынии Никушору Дану, заявила лидер партии, евродепутат Диана Шошоакэ.
"Никушор Дан не защищает интересы румын и Румынии. Если народ не отреагирует, ожидайте худшего. А пока давайте начнем собирать подписи, давайте окажем давление на румынский парламент, чтобы он отстранил Никушора Дана, потому что сейчас они ведут переговоры за спиной румын, и мне это кажется несправедливым", - заявила Шошоакэ журналистам.
Она подтвердила, что соответствующая инициатива зарегистрирована в парламенте. Евродепутат обвинила президента в защите интересов "мафиозных партийных кланов". Шошоакэ уверяет, что без Дана страна сможет восстановиться после кризиса за 2-4 года.
Процедура импичмента в Румынии является двухступенчатой - сначала за недоверие главе государства должны проголосовать большинство депутатов и сенаторов и тогда президента отстраняют от исполнения обязанностей, а временным главой государства становится спикер Сената. Затем организуется всенародный референдум, который большинством голосов или подтверждает отставку, или, в случае провала, глава государства возвращается на свой пост без каких-либо ограничений.
Политический кризис в Румынии обострился на фоне споров о мерах жесткой экономии. Премьер Илие Боложан продвигал сокращение расходов и налогово-бюджетные меры, объясняя их необходимостью снизить дефицит бюджета и сохранить доступ к европейским средствам.
