Оппозиция зарегистрировала инициативу об импичменте главе Румынии

КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Оппозиционная партия SOS Romania зарегистрировала в парламенте инициативу об импичменте президенту Румынии Никушору Дану, заявила лидер партии, евродепутат Диана Шошоакэ.

Никушор Дан не защищает интересы румын и Румынии . Если народ не отреагирует, ожидайте худшего. А пока давайте начнем собирать подписи, давайте окажем давление на румынский парламент, чтобы он отстранил Никушора Дана, потому что сейчас они ведут переговоры за спиной румын, и мне это кажется несправедливым", - заявила Шошоакэ журналистам.

Она подтвердила, что соответствующая инициатива зарегистрирована в парламенте. Евродепутат обвинила президента в защите интересов "мафиозных партийных кланов". Шошоакэ уверяет, что без Дана страна сможет восстановиться после кризиса за 2-4 года.

Процедура импичмента в Румынии является двухступенчатой - сначала за недоверие главе государства должны проголосовать большинство депутатов и сенаторов и тогда президента отстраняют от исполнения обязанностей, а временным главой государства становится спикер Сената. Затем организуется всенародный референдум, который большинством голосов или подтверждает отставку, или, в случае провала, глава государства возвращается на свой пост без каких-либо ограничений.