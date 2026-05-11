В Париже русскоязычные туристы отравились в популярном ресторане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Париже компания русскоязычных туристов отравилась в популярном ресторане «Нью-Йорк».
- Одна из посетительниц потеряла сознание из-за интоксикации после употребления бургера с голубым сыром.
- У отравившейся возникли проблемы при записи в больницу, так как она не является гражданкой Франции.
ПАРИЖ, 11 мая - РИА Новости. Компания русскоязычных туристов отравилась в популярном ресторане "Нью-Йорк" в столице Франции Париже, следует из отзывов заведения на интернет-картах, изученных РИА Новости.
«
"Мы ужасно отравились в этом ресторане после бургера с блю чизом. Через два часа я от интоксикации уже потеряла сознание. Наш друг вызвал скорую и нас увезли в больницу", - говорится в одном из отзывов.
Согласно тексту комментария, посетительница отравилась гамбургером с голубым сыром (блю чиз) во время посещения заведения в компании своего молодого человека и друга. При записи в больницу у нее возникли проблемы, поскольку она не является гражданкой Франции, однако сотрудники медучреждения предоставили потерпевшей необходимые лекарства, благодаря которым ей полегчало.
"Если хотите отравиться, то вам сюда", - говорится в другом отзыве на русском языке.
В отель в Кемере не поступало обращений о якобы отравившихся россиянах
27 сентября 2025, 11:45