В Москве промыли более 1,1 тысячи памятников
14:41 11.05.2026 (обновлено: 14:56 11.05.2026)
В Москве промыли более 1,1 тысячи памятников

Заммэра Бирюков: более 1,1 тысячи памятников промыли в Москве после зимы

© РИА Новости / Максим Блинов | Памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" (Петру I)
Памятник В ознаменование 300-летия российского флота (Петру I) - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Памятник "В ознаменование 300-летия российского флота" (Петру I). Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промыли более 1,1 тысячи столичных памятников после осенне-зимнего периода, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После установления постоянных круглосуточных положительных температур воздуха приступили к проведению комплексных промывок памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тысячи. Каждый объект очистили по специальной технологии в зависимости от материала, из которого он сделан, и общего состояния", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что для проведения работ при необходимости привлекались автогидроподъемники и поливомоечные машины.
"Титановые памятники очищали нейтральным раствором, а гранитные - специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Все применяемые средства безопасны для окружающей среды и бережно воздействуют на поверхности. Вначале рабочие проверяли, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что после этого памятник промывали водой, затем наносили вспененный раствор, который через 10 минут смывали сильным напором воды, в завершение монумент насухо вытирали.
"Сооружения регулярно промывают с апреля по октябрь, регламентные работы проходят один раз в месяц, но, если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - каждые две недели", - добавил Бирюков.
