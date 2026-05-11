Овчинский: на юге Москвы построили дом по программе реновации

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Дом по программе реновации возвели в районе Нагатинский Затон на юге Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



Он уточнил, что дом из двух корпусов переменной этажности построили по адресу: Судостроительная улица, 5. В нем 240 квартир более чем на 14 тысяч квадратных метров.



"На минус первом этаже находится подземная парковка, первые этажи предназначены для общего пользования – там расположены лифтовые холлы, комнаты для консьержей, колясочные и помещения коммерческого назначения. Во дворе есть детская и спортивная площадки с современным оборудованием, зоны прогулок и отдыха; территория освещается и находится под видеонаблюдением", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.



В сообщении указывается, что дом построен по монолитной технологии. Его фасады получили терракотовые и белые оттенки, а также геометрические вставки серого цвета.



Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.