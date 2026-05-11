В Совфеде рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Июль является самым выгодным месяцем для отпуска летом 2026 года, так как в нем наибольшее количество рабочих дней.
- Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка сотрудника за последние 12 месяцев.
- При расчете отпускных учитывается заработок за расчетный период, а также исключаются отдельные дни, например, командировки, больничные и уже использованные отпуска.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Июль является самым выгодным месяцем для отпуска летом 2026 года, так как в нем наибольшее количество рабочих дней, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
"Летом 2026 года выгоднее всего брать отпуск в июле. В этом месяце будет наибольшее количество рабочих дней, а значит сотрудник теряет меньше в доходах при уходе в отпуск", - сказал Гибатдинов.
Сенатор объяснил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка сотрудника за последние 12 месяцев. Он также отметил, что при расчете учитывается заработок за расчетный период, а также исключаются отдельные дни, например, командировки, больничные и уже использованные отпуска.
"Формула считается так: средний дневной заработок умножается на количество дней отпуска. Поэтому при планировании отдыха важно учитывать не только погоду и сезон, но и производственный календарь, ведь в разные месяцы итоговая сумма выплат может заметно отличаться", - констатировал политик.