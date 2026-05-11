В Совфеде рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск летом

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Июль является самым выгодным месяцем для отпуска летом 2026 года, так как в нем наибольшее количество рабочих дней, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

"Летом 2026 года выгоднее всего брать отпуск в июле. В этом месяце будет наибольшее количество рабочих дней, а значит сотрудник теряет меньше в доходах при уходе в отпуск", - сказал Гибатдинов

Сенатор объяснил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка сотрудника за последние 12 месяцев. Он также отметил, что при расчете учитывается заработок за расчетный период, а также исключаются отдельные дни, например, командировки, больничные и уже использованные отпуска.