Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск летом - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 11.05.2026
В Совфеде рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск летом

РИА Новости: июль является самым выгодным месяцем для отпуска летом

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкОтдых в Абхазии
Отдых в Абхазии - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Отдых в Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Июль является самым выгодным месяцем для отпуска летом 2026 года, так как в нем наибольшее количество рабочих дней.
  • Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка сотрудника за последние 12 месяцев.
  • При расчете отпускных учитывается заработок за расчетный период, а также исключаются отдельные дни, например, командировки, больничные и уже использованные отпуска.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Июль является самым выгодным месяцем для отпуска летом 2026 года, так как в нем наибольшее количество рабочих дней, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
"Летом 2026 года выгоднее всего брать отпуск в июле. В этом месяце будет наибольшее количество рабочих дней, а значит сотрудник теряет меньше в доходах при уходе в отпуск", - сказал Гибатдинов.
Сенатор объяснил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка сотрудника за последние 12 месяцев. Он также отметил, что при расчете учитывается заработок за расчетный период, а также исключаются отдельные дни, например, командировки, больничные и уже использованные отпуска.
"Формула считается так: средний дневной заработок умножается на количество дней отпуска. Поэтому при планировании отдыха важно учитывать не только погоду и сезон, но и производственный календарь, ведь в разные месяцы итоговая сумма выплат может заметно отличаться", - констатировал политик.
Отдыхающие на пляже в Пицунде - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Почти половина россиян планируют взять отпуск летом
5 мая, 04:10
 
ОбществоАйрат Гибатдинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала