Посол назвал условие для восстановления отношений России и Японии
06:19 11.05.2026 (обновлено: 09:32 11.05.2026)
Посол назвал условие для восстановления отношений России и Японии

Ноздрев: для восстановления отношений Токио должен отказаться от враждебности

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что условием для восстановления отношений с Москвой является отказ Токио от враждебного курса.
  • Ноздрев охарактеризовал состояние отношений с Японией как "ледниковый период".
ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Условием для восстановления отношений с Москвой является отказ Токио от враждебного курса, заявил в интервью РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев.

"Мы четко указываем японской стороне, что принципиальным условием для восстановления межгосударственных контактов является подкрепленный конкретными шагами отказ Токио от враждебного курса", — сказал дипломат.
Ноздрев охарактеризовал состояние отношений с Японией как "ледниковый период". Он отметил, что правительство этой страны после прихода к власти нового премьер-министра Санаэ Такаити продолжает поддерживать токсичную атмосферу, противоречащую коренным интересам японцев.
Посол добавил, что Москва будет и дальше работать над углублением сотрудничества с теми странами, которые, в отличие от Японии, "осознают ценность устойчивых взаимовыгодных связей с Россией и проводят суверенную внешнюю политику, ориентированную на национальные, а не на чужие интересы".
"Таковых в мире подавляющее большинство", — подчеркнул дипломат.
Генсек правительства Японии Минору Кихара сегодня назвал важным поддержание отношений с Россией как с соседней страной, однако исключил возможность встречи глав МИД. Он подтвердил, что Токио продолжит соблюдать санкции против Москвы из-за конфликта на Украине.
Восьмого мая из многочисленных источников стало известно о том, что правительство Японии приняло решение направить в конце мая экономическую делегацию в Россию. Министерство экономики, торговли и промышленности страны накануне подтвердило планы визита, однако опровергло информацию СМИ о намерениях расширить сотрудничество с Москвой.
