Посол назвал условие для восстановления отношений России и Японии

ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Условием для восстановления отношений с Москвой является отказ Токио от враждебного курса, заявил в интервью РИА Новости посол России в Японии Николай Ноздрев.

"Мы четко указываем японской стороне, что принципиальным условием для восстановления межгосударственных контактов является подкрепленный конкретными шагами отказ Токио от враждебного курса", — сказал дипломат.

Ноздрев охарактеризовал состояние отношений с Японией как "ледниковый период". Он отметил, что правительство этой страны после прихода к власти нового премьер-министра Санаэ Такаити продолжает поддерживать токсичную атмосферу, противоречащую коренным интересам японцев.