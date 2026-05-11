Посол рассказал, кто разрушил позитивные заделы в отношениях Москвы и Токио

ТОКИО, 11 мая - РИА Новости. Позитивные заделы в российско-японских отношениях, которые накапливались десятилетиями, были почти полностью разрушены политикой официального Токио, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.

"Российско-японские отношения в прошлые годы отличались высокой интенсивностью и большим количеством хорошо отлаженных, эффективных форматов взаимодействия. Однако накопленные за минувшие десятилетия позитивные заделы были практически полностью разрушены официальным Токио, присоединившимся к антироссийской линии "коллективного Запада" в контексте украинского кризиса", - отметил посол в интервью РИА Новости.