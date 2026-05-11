Токио признал важность отношений с Россией

ТОКИО, 11 мая – РИА Новости. Токио считает важным поддержание отношений с Россией как с соседней страной, но не планирует встречу глав МИД, об этом заявил на пресс-конференции генсек правительства Японии Минору Кихара.

Посол России в Токио Николай Ноздрев, комментируя сегодня РИА Новости состояние отношений с Японией, охарактеризовал их как "ледниковый период". Он отметил, что власти этой страны после прихода к власти нового премьер-министра Санаэ Такаити продолжают поддерживать токсичную атмосферу, противоречащую коренным интересам японцев.