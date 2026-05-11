На Украине мобилизовали отца-одиночку

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ивано-Франковской области мобилизовали мужчину, который один воспитывает 15-летнюю дочь, ребенка отправили в центр социально-психологической реабилитации детей, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Калуше в Ивано-Франковской области мобилизовали отца-одиночку, который воспитывал 15-летнюю дочь. Ребенка устроили в центр социально-психологической реабилитации детей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
По информации телеканала, мать девочки умерла в 2016 году, мужчина был ее единственным законным представителем.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
