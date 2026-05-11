Сын узника Освенцима рассказал о поисках работавших в нем нацистов

Узник Освенцима Александр Федорович Лебедев был одним из организаторов подпольной организации сопротивления советских военнопленных.

В 1960-х годах в ФРГ начались расследования в отношении ряда бывших сотрудников лагеря Освенцим, и в декабре 1963 года во Франкфурте-на-Майне стартовал судебный процесс, в результате которого 17 из 22 подсудимых были признаны виновными.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Александр Александрович Лебедев, сын узника Освенцима Александра Федоровича Лебедева, рассказал в беседе с РИА Новости, как его отцу вместе с товарищами в ходе судебного процесса во Франкфурте-на-Майне удалось идентифицировать нескольких работников лагеря, в том числе врача, ставившего опыты на детях.

Александр Федорович Лебедев - узник концлагеря Освенцим и один из организаторов подпольной организации сопротивления советских военнопленных. Главная цель сопротивления заключалась в том, чтобы помочь больным и истощенным узникам, женщинам, детям, а также найти способ спасти заключенных от уничтожения. После освобождения Лебедев написал книгу "Солдаты малой войны".

Сын узника подчеркнул, что ни его отец, ни товарищи отца не получили от немецких властей никаких компенсаций, однако главной компенсацией для них, по их же словам, стала возможность поучаствовать в процессе.

"Они всегда говорили - наша главная компенсация в том, что нам за эти поездки удалось опознать четверых из лагерей, кто занимался с особым усердием, и довести их до суда", - поделился Александр Александрович Лебедев.

По его словам, особенно важным для его отца было опознания лагерного врача.

"Они опознали врача из Освенцима, тот спрятался, но они его опознали, дали показания на него. А он занимался опытами с зарином, но там была специфика - на детях. Вот они его опознали. Несмотря на то, что прошло время - они его узнали", - вспоминает сын узника лагеря.

В фонде Александра Печерского , занимающемся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, ранее рассказали РИА Новости о недавно сделанных открытиях, связанных с сопротивлением. Стало известно, что данное движение в концлагерях было не стихийным, а выстроенным. Фонду также удалось установить, что именно советские подпольщики спланировали восстание против зондеркоманды Освенцима.