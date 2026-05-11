Рейтинг@Mail.ru
Сын узника Освенцима рассказал о поисках работавших в нем нацистов - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 11.05.2026
Сын узника Освенцима рассказал о поисках работавших в нем нацистов

РИА Новости: узники Освенцима помогли опознать нацистов после войны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУзники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Александрович Лебедев, сын узника Освенцима, рассказал о том, как его отцу вместе с товарищами удалось идентифицировать нескольких работников лагеря во время судебного процесса во Франкфурте-на-Майне.
  • Узник Освенцима Александр Федорович Лебедев был одним из организаторов подпольной организации сопротивления советских военнопленных.
  • В 1960-х годах в ФРГ начались расследования в отношении ряда бывших сотрудников лагеря Освенцим, и в декабре 1963 года во Франкфурте-на-Майне стартовал судебный процесс, в результате которого 17 из 22 подсудимых были признаны виновными.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Александр Александрович Лебедев, сын узника Освенцима Александра Федоровича Лебедева, рассказал в беседе с РИА Новости, как его отцу вместе с товарищами в ходе судебного процесса во Франкфурте-на-Майне удалось идентифицировать нескольких работников лагеря, в том числе врача, ставившего опыты на детях.
Александр Федорович Лебедев - узник концлагеря Освенцим и один из организаторов подпольной организации сопротивления советских военнопленных. Главная цель сопротивления заключалась в том, чтобы помочь больным и истощенным узникам, женщинам, детям, а также найти способ спасти заключенных от уничтожения. После освобождения Лебедев написал книгу "Солдаты малой войны".
Заключенные концлагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Сын узника Освенцима рассказал, как его отец помогал жертвам концлагеря
10 мая, 08:38
Сын узника подчеркнул, что ни его отец, ни товарищи отца не получили от немецких властей никаких компенсаций, однако главной компенсацией для них, по их же словам, стала возможность поучаствовать в процессе.
"Они всегда говорили - наша главная компенсация в том, что нам за эти поездки удалось опознать четверых из лагерей, кто занимался с особым усердием, и довести их до суда", - поделился Александр Александрович Лебедев.
По его словам, особенно важным для его отца было опознания лагерного врача.
Бараки концлагеря Освенцим - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Сын узника Освенцима рассказал, как его отец праздновал День Победы
9 мая, 18:27
"Они опознали врача из Освенцима, тот спрятался, но они его опознали, дали показания на него. А он занимался опытами с зарином, но там была специфика - на детях. Вот они его опознали. Несмотря на то, что прошло время - они его узнали", - вспоминает сын узника лагеря.
В фонде Александра Печерского, занимающемся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, ранее рассказали РИА Новости о недавно сделанных открытиях, связанных с сопротивлением. Стало известно, что данное движение в концлагерях было не стихийным, а выстроенным. Фонду также удалось установить, что именно советские подпольщики спланировали восстание против зондеркоманды Освенцима.
Советские войска 27 января 1945 года освободили узников концлагеря Освенцим. Первый Освенцимский процесс завершился в 1947 году в Польше, в результате 22 главных военных преступника получили смертный приговор. В 1960-х годах в ФРГ начались расследования в отношении ряда других бывших сотрудников лагеря. В декабре 1963 года во Франкфурте-на-Майне стартовал судебный процесс в отношении 22 обвиняемых, который длился почти два года. В результате 17 из 22 подсудимых были признаны виновными. Шестерых приговорили к пожизненному заключению. Остальные получили тюремные сроки от трех до 14 лет.
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме, на территории которого в 1947 году был создан музей - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Историк назвал имя нациста из Освенцима, скрывавшегося в Сан-Паулу
10 мая, 02:22
 
Франкфурт-на-МайнеПольшаГерманияАлександр Печерский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала