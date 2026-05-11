Орбан назвала условия для вступления Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анита Орбан, кандидат на пост главы МИД Венгрии, заявила о необходимости выполнения Украиной строгих условий для вступления в ЕС.
- По словам Орбан, присоединение Украины к ЕС возможно только на основании заслуг и с четкими гарантиями.
БУДАПЕШТ, 11 мая — РИА Новости. Кандидат на пост главы МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что новые власти Венгрии не поддержат перспективы Киева в ЕС без выполнения строгих условий, сообщил портал Index.
Орбан в понедельник участвует в слушаниях комиссии по делам ЕС парламента Венгрии.
