Орбан назвала условия для вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 11.05.2026
11:19 11.05.2026 (обновлено: 17:02 11.05.2026)
Орбан назвала условия для вступления Украины в ЕС

Анита Орбан: Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС без строгих условий

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЧеловек фотографирует флаги Украины и Евросоюза
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анита Орбан, кандидат на пост главы МИД Венгрии, заявила о необходимости выполнения Украиной строгих условий для вступления в ЕС.
  • По словам Орбан, присоединение Украины к ЕС возможно только на основании заслуг и с четкими гарантиями.
БУДАПЕШТ, 11 мая — РИА Новости. Кандидат на пост главы МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что новые власти Венгрии не поддержат перспективы Киева в ЕС без выполнения строгих условий, сообщил портал Index.
"Что касается Украины, будущая министр иностранных дел заявила, что может обсуждаться только присоединение (к ЕС. — Прим. ред.) на основании заслуг, со строгими условиями и четкими гарантиями", — говорится в сообщении.
Орбан в понедельник участвует в слушаниях комиссии по делам ЕС парламента Венгрии.
