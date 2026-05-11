В Роспотребнадзоре рассказали об изменениях в оплате онлайн-подписок

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Онлайн-сервисы и платформы больше не смогут списывать с потребителя средства в случае отказа от их использования, пояснили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"В закон "О защите прав потребителей" был введен новый пункт, который запрещает использовать для списания периодических платежей старые платежные данные потребителя в случае, если ранее им был заявлен отказ от их использования", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что речь идет об онлайн-сервисах с платной подпиской, куда входят кинотеатры, сервисы документооборота, приложения и облачные хранилища. Они обязаны организовать прием от потребителя данного отказа, в том числе и в электронной форме. Действие новых правил распространяется на услуги по абонентскому договору.

"Кроме того, потребитель имеет право отказаться от услуги в любой момент после ее оформления, в том числе после получения уведомления о предстоящем списании", - подчеркнули в Роспотребнадзоре