Расходы США на операцию против Ирана превысили $77 миллиардов
02:54 11.05.2026
Расходы США на операцию против Ирана превысили $77 миллиардов

Iran War Cost Tracker: США потратили на операцию против Ирана $77 миллиардов

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расходы США на операцию против Ирана превысили 77 миллиардов долларов.
  • Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.
  • Заявленная ранее сумма в 25 миллиардов долларов не учитывает расходы на восстановление американских военных объектов и замену поврежденного имущества, реальные затраты почти в два раза больше.
ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Стоимость военной операции США против Ирана продолжает расти и уже превысила 77 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker.
По данным портала, на 71-й день операции расходы Вашингтона превысили 77 миллиардов.
Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.
В конце апреля исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам заявил законодателям, что расходы США на конфликт с Ираном составили около 25 миллиардов долларов.
Однако уже на следующий день американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что заявленная сумма не учитывает расходы на восстановление американских военных объектов и замену поврежденного имущества. По их информации, реальные затраты почти в два раза больше.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Перемирие было продлено.
