Расходы США на операцию против Ирана превысили $77 миллиардов

ВАШИНГТОН, 11 мая – РИА Новости. Стоимость военной операции США против Ирана продолжает расти и уже превысила 77 миллиардов долларов, утверждает портал Стоимость военной операции США против Ирана продолжает расти и уже превысила 77 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker

По данным портала, на 71-й день операции расходы Вашингтона превысили 77 миллиардов.

Ресурс обновляет данные в режиме реального времени и подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.

В конце апреля исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам заявил законодателям, что расходы США на конфликт с Ираном составили около 25 миллиардов долларов.

Однако уже на следующий день американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что заявленная сумма не учитывает расходы на восстановление американских военных объектов и замену поврежденного имущества. По их информации, реальные затраты почти в два раза больше.