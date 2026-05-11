"Решающий день": в Норвегии ждут финального решения ФИФА по Хайкину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвежская футбольная ассоциация оспорила решение ФИФА, которая отказала российскому голкиперу Никите Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии.
- Решение по апелляции должно быть принято до 11 мая — срока подачи расширенных заявок на турнир.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что в Норвегии ждут решения Международной федерации футбола (ФИФА) по вопросу права российского голкипера Никиты Хайкина выступать за сборную Норвегии.
Ранее ФИФА отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии, посчитав, что он не соответствует критерию пятилетнего непрерывного проживания в стране из-за аренды в "Бристоль Сити" зимой 2023 года. Норвежская футбольная ассоциация оспорила это решение. Срок подачи расширенных заявок на турнир истекает 11 мая, окончательный состав должен быть подан до 1 июня.
"Этот понедельник - решающий для Хайкина. Это последний день, когда могут решиться его надежды на чемпионат мира. Если апелляция Норвегии в ФИФА по поводу его допуска сегодня не будет удовлетворена, он выпадет из состава сборной. Так что мы ждем новостей", - сказал Сальтведт.
В субботу Хайкин помог "Буде-Глимт" выиграть Кубок Норвегии, совершив два сейва в послематчевой серии пенальти против "Бранна".
"Хайкин выиграл Кубок Норвегии с "Буде-Глимт" в субботу, но провел сложный матч: две грубые ошибки привели к голам "Бранна". Это, конечно, не сыграло на руку его амбициям попасть в национальную команду. Тем не менее, он взял реванш в серии пенальти, сделав два решающих сейва. У него в целом тяжелый период после того, как он получил норвежский паспорт, но болельщики надеялись, что он попадет хотя бы в заявку. А там уже всякое может случиться", - сказал Сальтведт.