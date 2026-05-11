07:40 11.05.2026 (обновлено: 12:11 11.05.2026)
Гол Дорофеева не спас "Вегас" от сенсационного поражения с аутсайдером

"Анахайм" обыграл "Вегас" в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ

  • «Вегас Голден Найтс» проиграл «Анахайм Дакс» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ.
  • Встреча в Анахайме завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.
  • «Анахайм» сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на выезде проиграл "Анахайм Дакс" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Беккетт Сеннеке (9-я минута), Микаэль Гранлунд (16), Алекс Киллорн (38) и Йен Мур (44). У "Вегаса" отличились Павел Дорофеев (11), Бретт Хауден (25) и Томаш Гертл (59).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
11 мая 2026 • начало в 04:30
Завершен
Анахайм
4 : 3
Вегас
08:43 • Beckett Sennecke
(Алекс Киллорн, Каттер Готье)
15:25 • Микаэль Гранлунд
(Джеффри Трюшон-Виль)
37:58 • Алекс Киллорн
(Каттер Готье, Beckett Sennecke)
43:43 • Йен Мур
(Каттер Готье, Олен Зеллвегер)
10:22 • Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Джек Айкел)
24:04 • Бретт Хауден
(Вильям Карллсон, Митчелл Марнер)
58:56 • Томаш Гертл
(Митчелл Марнер, Джек Айкел)
Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев не отличился результативными действиями, как и его соотечественник из "Анахайма" защитник Павел Минтюков.
"Анахайм" сравнял счет в серии до четырех побед - 2-2. Пятый матч серии пройдет в Парадайсе 12 мая.
В другом матче дня "Монреаль Канадиенс" на своем льду обыграл "Баффало Сейбрз" со счетом 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) и вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. В составе хозяев передачей отметился российский нападающий Иван Демидов.
