Гол Дорофеева не спас "Вегас" от сенсационного поражения с аутсайдером

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на выезде проиграл "Анахайм Дакс" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Беккетт Сеннеке (9-я минута), Микаэль Гранлунд (16), Алекс Киллорн (38) и Йен Мур (44). У "Вегаса" отличились Павел Дорофеев (11), Бретт Хауден (25) и Томаш Гертл (59).
11 мая 2026 • начало в 04:30
Завершен
08:43 • Beckett Sennecke
(Алекс Киллорн, Каттер Готье)
15:25 • Микаэль Гранлунд
37:58 • Алекс Киллорн
(Каттер Готье, Beckett Sennecke)
43:43 • Йен Мур
(Каттер Готье, Олен Зеллвегер)
10:22 • Павел Дорофеев
24:04 • Бретт Хауден
58:56 • Томаш Гертл
Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев не отличился результативными действиями, как и его соотечественник из "Анахайма" защитник Павел Минтюков.
"Анахайм" сравнял счет в серии до четырех побед - 2-2. Пятый матч серии пройдет в Парадайсе 12 мая.
В другом матче дня "Монреаль Канадиенс" на своем льду обыграл "Баффало Сейбрз" со счетом 6:2 (1:1, 3:1, 2:0) и вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. В составе хозяев передачей отметился российский нападающий Иван Демидов.