Рейс с частью экипажа судна с хантавирусом вылетел в Нидерланды

- Рейс с частью экипажа круизного судна MV Hondius вылетел из Тенерифе в Нидерланды.
- На борту находятся 22 человека, включая одного гражданина Нидерландов и 21 человека других национальностей.
- На этом самолете летит часть экипажа лайнера.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Рейс, на борту которого находится часть экипажа нидерландского круизного лайнера Hondius, вылетел из Тенерифе в Нидерланды, сообщил МИД королевства.
"Второй рейс судна MV Hondius, на борту которого находятся 22 человека, включая одного гражданина Нидерландов и 21 человека других национальностей, только что вылетел из Тенерифе в Нидерланды", - говорится в сообщении.
Ранее в аэропорту нидерландского Эйндховена приземлился самолет с 26 пассажирами круизного лайнера.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.