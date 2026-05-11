23:03 11.05.2026
Рейс с частью экипажа судна с хантавирусом вылетел в Нидерланды

Из Тенерифе в Нидерланды вылетел второй рейс с пассажирами судна MV Hondius

Аэропорт Эйндховен в Нидерландах. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рейс с частью экипажа круизного судна MV Hondius вылетел из Тенерифе в Нидерланды.
  • На борту находятся 22 человека, включая одного гражданина Нидерландов и 21 человека других национальностей.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Рейс, на борту которого находится часть экипажа нидерландского круизного лайнера Hondius, вылетел из Тенерифе в Нидерланды, сообщил МИД королевства.
"Второй рейс судна MV Hondius, на борту которого находятся 22 человека, включая одного гражданина Нидерландов и 21 человека других национальностей, только что вылетел из Тенерифе в Нидерланды", - говорится в сообщении.

На этом самолете летит часть экипажа лайнера.
Ранее в аэропорту нидерландского Эйндховена приземлился самолет с 26 пассажирами круизного лайнера.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
