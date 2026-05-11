Немоляева заявила о важности роли артистов в военное время
17:01 11.05.2026
Немоляева заявила о важности роли артистов в военное время

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Немоляева
Актриса Светлана Немоляева. Архивное фото
  • Светлана Немоляева заявила, что роль артистов возрастает в переломные моменты истории, в частности, в военное время.
  • Она отметила, что во время войны многие артисты ездили на фронт и давали концерты, а во всех театрах были фронтовые бригады.
  • Артистка подчеркнула, что искусство театра и кино всегда вызывало особую любовь общества.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заявила, что роль артистов возрастает в переломные моменты истории, в частности, в военное время, отметив, что театр помогает людям находить силы жить даже в самые непростые времена.
«
"Во время войны роль артистов была колоссальной. На фронт ездили многие любимые артисты, которых знали все, пели, давали концерты. Во всех театрах были фронтовые бригады. У Театра Маяковского, в котором я служу, тоже была такая бригада. Мне кажется, это имело огромное значение", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возросла ли роль артистов сегодня, когда Россия переживает события специальной военной операции.
Немоляева отметила, что искусство театра и кино всегда вызывало особую любовь общества. "Оставьте людей без зрелища - человеку будет тяжело жить. Ему всегда хочется увидеть на сцене или экране что-то новое и интересное", - добавила артистка.
