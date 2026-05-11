Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, почему не стоит держать наличные дома - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 11.05.2026
Россиянам рассказали, почему не стоит держать наличные дома

РИА Новости: хранящиеся дома наличные могут обесцениться из-за инфляции

© iStock.com / Oleg ElkovДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© iStock.com / Oleg Elkov
Девушка считает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хранение крупных сумм наличных дома несет несколько проблем: деньги могут обесцениться из-за инфляции, а при внесении их на счет банк может потребовать подтверждение происхождения средств.
  • Объем наличных в обращении в апреле вырос до рекордных с осени 2022 года 607 миллиардов рублей.
  • Суммы от 50 тысяч рублей логичнее хранить на картах с кешбэком или на вкладах, что принесет доход и не создаст ажиотаж вокруг банкоматов.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Хранение крупных сумм наличных дома несет сразу несколько проблем - они могут обесцениться из‑за инфляции, а при попытке зачислить их на счет банк может потребовать подтверждение их происхождения, рассказал РИА Новости ведущий аналитик "Амаркетс" Игорь Расторгуев.
"Снимать наличные "про запас" не имеет смысла, если нет риска технических сбоев - хранение крупных сумм дома несет сразу несколько проблем: они обесцениваются из-за инфляции, сохраняется физический риск и повышается операционный риск, так как банки могут требовать подтверждение происхождения средств при внесении крупных сумм или сделках", - пояснил он.
Объем наличных в обращении в апреле вырос до рекордных с осени 2022 года 607 миллиардов рублей, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ.
Кроме того, по мнению аналитика, суммы от 50 тысяч рублей логичнее хранить на картах с кешбэком или на вкладах - это принесет доход и при этом не создаст ажиотаж вокруг банкоматов, пояснил он.
Расторгуев также отмечает, что снижение ажиотажного спроса на купюры позволит банкам не наращивать дефицит дорогой ликвидности, которую они вынуждены занимать у ЦБ под высокий процент, "что в итоге удорожает кредиты для всех".
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Юрист рассказал, где безопаснее держать наличные
2 мая, 02:17
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала