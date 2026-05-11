Россиянам рассказали, почему не стоит держать наличные дома

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Хранение крупных сумм наличных дома несет сразу несколько проблем - они могут обесцениться из‑за инфляции, а при попытке зачислить их на счет банк может потребовать подтверждение их происхождения, рассказал РИА Новости ведущий аналитик "Амаркетс" Игорь Расторгуев.

"Снимать наличные "про запас" не имеет смысла, если нет риска технических сбоев - хранение крупных сумм дома несет сразу несколько проблем: они обесцениваются из-за инфляции, сохраняется физический риск и повышается операционный риск, так как банки могут требовать подтверждение происхождения средств при внесении крупных сумм или сделках", - пояснил он.

Объем наличных в обращении в апреле вырос до рекордных с осени 2022 года 607 миллиардов рублей, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ

Кроме того, по мнению аналитика, суммы от 50 тысяч рублей логичнее хранить на картах с кешбэком или на вкладах - это принесет доход и при этом не создаст ажиотаж вокруг банкоматов, пояснил он.