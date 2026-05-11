Бойцы "Севера" с харьковского направления получили награды

БЕЛГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Более 350 отличившихся военнослужащих 11-го армейского корпуса группировки "Север" получили государственные и ведомственные награды, рассказал РИА Новости военнослужащий подразделения разведки с позывным "Брюс".
"В рамках празднования Дня Победы были проведены торжественные награждения более чем 350 военнослужащих 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" государственными и ведомственными наградами на харьковском направлении. Организация мероприятия поспособствовала скреплению воинского духа и чествованию особо отличившихся бойцов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что торжественные церемонии прошли на пунктах временной дислокации и у памятных мест, связанных с подвигами советских красноармейцев в годы Великой Отечественной войны. По его словам, награды получили штурмовики, артиллеристы, специалисты БПС, связисты и представители других родов войск.
"Брюс" отметил, что после завершения церемоний военнослужащие вернулись на боевые посты. Как подчеркнул военнослужащий, указания Верховного главнокомандующего и министра обороны по остановке боевых действий выполняются, огонь по противнику не ведется, при этом подразделения остаются в готовности к отражению возможных провокаций.