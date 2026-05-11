Моуринью возглавит мадридский "Реал", пишут СМИ

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Португальский специалист Жозе Моуринью, который на данный момент занимает пост главного тренера лиссабонской "Бенфики", возглавит мадридский футбольный клуб "Реал" по окончании сезона, сообщает радиостанция Cope.
По информации источника, о назначении португальца объявят сразу после завершения сезона. Ранее СМИ сообщали, что президент "Реала" Флорентино Перес хочет вернуть Моуринью на пост главного тренера и провел видеоконференцию с тренером и его агентом.
Нынешним главным тренером "сливочных" является Альваро Арбелоа. Он возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо.
Моуринью 63 года, он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.