Моуринью возглавит мадридский "Реал", пишут СМИ
10:51 11.05.2026 (обновлено: 12:19 11.05.2026)
Моуринью возглавит мадридский "Реал", пишут СМИ

Cope: Моуринью возглавит "Реал" сразу после завершения сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Португальский специалист Жозе Моуринью возглавит мадридский футбольный клуб "Реал" по окончании сезона.
  • Альваро Арбелоа является нынешним главным тренером "Реала".
  • Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год и привел клуб к званию чемпиона Испании, а также к победе в Кубке и Суперкубке страны.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Португальский специалист Жозе Моуринью, который на данный момент занимает пост главного тренера лиссабонской "Бенфики", возглавит мадридский футбольный клуб "Реал" по окончании сезона, сообщает радиостанция Cope.
По информации источника, о назначении португальца объявят сразу после завершения сезона. Ранее СМИ сообщали, что президент "Реала" Флорентино Перес хочет вернуть Моуринью на пост главного тренера и провел видеоконференцию с тренером и его агентом.
Нынешним главным тренером "сливочных" является Альваро Арбелоа. Он возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо.
Моуринью 63 года, он возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.
ФутболСпортИспанияЖозе МоуриньюФлорентино ПересАльваро АрбелоаХаби АлонсоРеал МадридБенфика
 
