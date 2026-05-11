Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области мотоциклист насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 11.05.2026
В Ленинградской области мотоциклист насмерть сбил ребенка

В Ленинградской области мотоциклист насмерть сбил ребенка и погиб сам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гатчинском районе Ленинградской области мотоциклист без прав насмерть сбил мальчика на велосипеде.
  • После ДТП мотоциклист врезался в столб и погиб на месте происшествия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Мотоциклист без прав сбил мальчика на велосипеде в Гатчинском районе Ленинградской области, а затем врезался в столб, оба погибли, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
ДТП произошло в воскресенье днем в поселке Сиверский.
На месте дорожно-транспортного происшествия на Большой Дорогомиловской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Москве завели дело на байкера, задавившего актрису Добромилову
6 мая, 11:26
"Тридцативосьмилетний водитель, управляя мотоциклом Honda… двигаясь по шоссе Крамского… у дома 9 корпус 3 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись, после чего байкер потерял управление и совершил наезд на столб", - рассказали в ГУМВД.
Ребенок и мотоциклист погибли на месте происшествия, уточнили в полиции.
Как установили правоохранители, мотоциклист не имел водительского удостоверения категории "А", а в период 2025-2026 год получил 19 штрафов за нарушение ПДД, в том числе 18 - за превышение скорости.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Подмосковье водитель сбил мальчика, перебегавшего дорогу на красный
20 октября 2025, 18:09
 
ПроисшествияГатчинский районЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала