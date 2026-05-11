В Ленинградской области мотоциклист насмерть сбил ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая - РИА Новости. Мотоциклист без прав сбил мальчика на велосипеде в Гатчинском районе Ленинградской области, а затем врезался в столб, оба погибли, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

ДТП произошло в воскресенье днем в поселке Сиверский.

"Тридцативосьмилетний водитель, управляя мотоциклом Honda… двигаясь по шоссе Крамского… у дома 9 корпус 3 в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись, после чего байкер потерял управление и совершил наезд на столб", - рассказали в ГУМВД.

Ребенок и мотоциклист погибли на месте происшествия, уточнили в полиции.

Как установили правоохранители, мотоциклист не имел водительского удостоверения категории "А", а в период 2025-2026 год получил 19 штрафов за нарушение ПДД, в том числе 18 - за превышение скорости.