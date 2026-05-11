СМИ: мотоцикл повис на опоре светофора после аварии на дороге в Канаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В канадском городе Дельта мотоцикл повис на опоре светофора после столкновения с автомобилем.
- Мотоциклист получил серьезные травмы, но его жизнь вне опасности, водитель автомобиля не пострадал.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мотоцикл повис на опоре светофора в нескольких метрах над землей после столкновения с автомобилем в канадском городе Дельта, сообщает телеканал CTV.
"Мотоцикл повис на опоре светофора после аварии в Британской Колумбии", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что мотоциклист был доставлен в больницу с серьезными травмами, но его жизни ничего не угрожает, водитель другого автомобиля не пострадал. Возможной причиной аварии полицейские называют превышение скорости.