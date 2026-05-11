Москвичей предупредили о ливнях и грозах

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Скоротечные ливни и грозы придут в Москву до конца недели, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщал РИА Новости, что на текущей неделе майское тепло вернется в столицу.
"Весна встанет на путь подготовки атмосферы к смене сезонов, а значит, до конца недели будет в основном только комфортное 20-градусное тепло. Прошумят скоротечные ливни и грозы" - рассказал Тишковец.