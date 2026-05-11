Историк рассказал о подготовке первой монографии о "Брянском Бухенвальде"

Краткий пересказ от РИА ИИ Доктор исторических наук Станислав Аристов готовит первую монографию о концлагере Дулаг-142, известном как «Брянский Бухенвальд».

В Дулаге-142 на территории Брянска гитлеровцы погубили свыше 40 тысяч человек за два года (с 1941 по 1943 год).

По инициативе Фонда Александра Печерского был создан документальный фильм «Брянск: они не пропали без вести», который привлек внимание к месту трагедии.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов рассказал РИА Новости о подготовке первой монографии о "Брянском Бухенвальде" - концлагере Дулаг-142, отметив, что работа в этом направлении позволит ввести в научный оборот ранее неизвестные архивные документы.

"В научном плане я сосредоточен на подготовке первой монографии, посвященной истории Дулага-142 в Брянске", - сказал Аристов.

Он подчеркнул, что Дулаг-142 - это трагическое место, масштаб преступлений в котором требует детальной верификации и научного осмысления.

"Работа в этом направлении позволяет ввести в научный оборот ранее неизвестные архивные документы, что само по себе является открытием, проливающим свет на судьбы тысяч военнопленных и мирных граждан, - добавил историк.

В одном из крупнейших нацистских лагерей смерти - Бухенвальде - за девять лет его существования - с 1937 по 1945 годы - было уничтожено 56 тысяч человек. При этом в Дулаге-142 на территории Брянска гитлеровцы погубили свыше 40 тысяч человек всего за два года - с 1941 по 1943 год. Часть узников "Брянского Бухенвальда" погибла из-за невыносимых условий существования, часть была замучена.