Рейтинг@Mail.ru
Историк рассказал о подготовке первой монографии о "Брянском Бухенвальде" - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 11.05.2026
Историк рассказал о подготовке первой монографии о "Брянском Бухенвальде"

РИА Новости: историк Аристов выпустит монографию о "Брянском Бухенвальде"

© РИА НовостиФСБ рассекретила архивные документы о "брянском Бухенвальде"
ФСБ рассекретила архивные документы о брянском Бухенвальде - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости
ФСБ рассекретила архивные документы о "брянском Бухенвальде". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доктор исторических наук Станислав Аристов готовит первую монографию о концлагере Дулаг-142, известном как «Брянский Бухенвальд».
  • В Дулаге-142 на территории Брянска гитлеровцы погубили свыше 40 тысяч человек за два года (с 1941 по 1943 год).
  • По инициативе Фонда Александра Печерского был создан документальный фильм «Брянск: они не пропали без вести», который привлек внимание к месту трагедии.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и культурологии НИУ МЭИ Станислав Аристов рассказал РИА Новости о подготовке первой монографии о "Брянском Бухенвальде" - концлагере Дулаг-142, отметив, что работа в этом направлении позволит ввести в научный оборот ранее неизвестные архивные документы.
"В научном плане я сосредоточен на подготовке первой монографии, посвященной истории Дулага-142 в Брянске", - сказал Аристов.
Возложение цветов в память об узниках бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Российские дипломаты почтили память узников концлагеря Маутхаузен
8 мая, 21:38
Он подчеркнул, что Дулаг-142 - это трагическое место, масштаб преступлений в котором требует детальной верификации и научного осмысления.
"Работа в этом направлении позволяет ввести в научный оборот ранее неизвестные архивные документы, что само по себе является открытием, проливающим свет на судьбы тысяч военнопленных и мирных граждан, - добавил историк.
В одном из крупнейших нацистских лагерей смерти - Бухенвальде - за девять лет его существования - с 1937 по 1945 годы - было уничтожено 56 тысяч человек. При этом в Дулаге-142 на территории Брянска гитлеровцы погубили свыше 40 тысяч человек всего за два года - с 1941 по 1943 год. Часть узников "Брянского Бухенвальда" погибла из-за невыносимых условий существования, часть была замучена.
По инициативе Фонда Александра Печерского, занимающегося увековечением памяти участников сопротивления, был создан документальный фильм "Брянск: они не пропали без вести", привлекший внимание к месту трагедии и позволивший предотвратить застройку данной местности.
Узники лагеря смерти Освенцим (Аушвиц) в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Ученый рассказал об обрыве контактов с западными историками по концлагерям
13 апреля, 02:33
 
ОбществоБрянскАлександр Печерский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала