Власти Молдавии взяли под контроль расследование ЧП со смертью подростка

Правительство и парламент Молдавии берут под контроль расследование инцидента с гибелью подростка.

КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Правительство и парламент Молдавии берут под контроль расследование инцидента с гибелью подростка в результате стрельбы на территории воинской части, заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Ранее в полиции сообщали, что 20-летний военнослужащий по контракту, предположительно, ненадлежащим образом обращался с пистолетом Glock, в результате выстрела 18-летний военнослужащий-призывник получил ранение. Шестнадцатилетний подросток, став свидетелем произошедшего, впал в шок и скончался от остановки сердца. Позже полиция со ссылкой на предварительные данные судмедэксперта сообщила, что смерть подростка могла наступить от той же пули, которой был ранен солдат. Прокуратура завела уголовное дело.

"Правительство проводит расследование в отношении воинской части, а также медиков, которые прибыли на место инцидента. Будет очень серьезное расследование, согласно плану парламента, на следующем заседании представлю предложение о том, как нам действовать и как лучше организовать расследование этого трагического дела", - заявил Гросу в эфире радио Moldova

Он также прокомментировал призыв оппозиции отправить в отставку министра обороны Анатолия Носатого. Гросу заявил, что лично обсудил эту ситуацию с министром и предложил ему сначала проанализировать все обстоятельства инцидента, а потом принять решение о дальнейших действиях.