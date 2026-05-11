20:52 11.05.2026
Власти Молдавии взяли под контроль расследование ЧП со смертью подростка

Флаг Молдавии - РИА Новости, 11.05.2026
Флаг Молдавии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство и парламент Молдавии берут под контроль расследование инцидента с гибелью подростка.
  • Прокуратура завела уголовное дело после того, как стало известно о гибели подростка и ранении военнослужащего-призывника в результате инцидента со стрельбой.
  • Генпрокуратура сообщила о начале проверок действий должностных лиц воинской части, занимающихся распределением оружия и соблюдением инструкций по его учету и использованию.
КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Правительство и парламент Молдавии берут под контроль расследование инцидента с гибелью подростка в результате стрельбы на территории воинской части, заявил спикер парламента Игорь Гросу.
Ранее в полиции сообщали, что 20-летний военнослужащий по контракту, предположительно, ненадлежащим образом обращался с пистолетом Glock, в результате выстрела 18-летний военнослужащий-призывник получил ранение. Шестнадцатилетний подросток, став свидетелем произошедшего, впал в шок и скончался от остановки сердца. Позже полиция со ссылкой на предварительные данные судмедэксперта сообщила, что смерть подростка могла наступить от той же пули, которой был ранен солдат. Прокуратура завела уголовное дело.
"Правительство проводит расследование в отношении воинской части, а также медиков, которые прибыли на место инцидента. Будет очень серьезное расследование, согласно плану парламента, на следующем заседании представлю предложение о том, как нам действовать и как лучше организовать расследование этого трагического дела", - заявил Гросу в эфире радио Moldova.
Он также прокомментировал призыв оппозиции отправить в отставку министра обороны Анатолия Носатого. Гросу заявил, что лично обсудил эту ситуацию с министром и предложил ему сначала проанализировать все обстоятельства инцидента, а потом принять решение о дальнейших действиях.
Как ранее сообщила генпрокуратура, было принято решение начать проверки действий должностных лиц воинской части, занимавшихся распределением оружия среди личного состава, а также лиц, ответственных за соблюдение инструкций и положений, касающихся учета и использования оружия.
