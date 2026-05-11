Краткий пересказ от РИА ИИ Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" использует новый регламент парламента для узурпации власти, заявила Марина Таубер.

КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Партия "Действие и солидарность" (ПДС) использует новый регламент парламента Молдавии для узурпации власти, заявила молдавский оппозиционный политик, экс-депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер.

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" в конце февраля зарегистрировала в парламенте проект нового регламента работы заксобрания, 7 мая он был утвержден в первом чтении. На слушаниях депутаты обратили внимание, что в 127 статье кодекса были пункты, наделяющие членов парламента правом пересматривать вопросы независимости и нейтралитета республики. Автор законопроекта Игорь Талмазан заявил, что такое положение случайно закралось в проект и будет пересмотрено.

Telegram-канале. "ПДС превращает новый Регламент парламента в сборник неконституционных норм и инструмент узурпации власти. Нам пытаются продать байку, будто в проект случайно "просочилась" норма о пересмотре нейтралитета, суверенитета и независимости, но такие формулировки не появляются случайно, их пишут, согласовывают и сознательно вносят в закон", - написала Таубер

Она утверждает, что ПДС пытается поставить граждан перед фактом, чтобы избавиться от нейтрального статуса. Таубер подчеркивает, что власти республики давно "грезят превратить Молдавию в полигон на чужой войне". Политик отмечает, что партия власти либо сознательно выбрала курс на опасный сценарий, либо потерпела очередной управленческий провал.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть в Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2025 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Оппозиция настаивает, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.