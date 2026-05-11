Инфляция в Молдавии скоро достигнет двузначной величины, считает эксперт - РИА Новости, 11.05.2026
20:06 11.05.2026
Инфляция в Молдавии скоро достигнет двузначной величины, считает эксперт

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экономист Владимир Головатюк считает, что инфляция в Молдавии скоро достигнет двузначной величины.
  • А это означает, что населению придется еще туже затянуть пояса, заявил он.
КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Жителям Молдавии нужно готовиться к тому, что экономическая ситуация вскоре станет еще хуже, поскольку инфляция уже выросла до 6,8%, а вскоре достигнет двузначной величины, поделился мнением с РИА Новости экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.
"Министр экономики Молдавии Евгений Осмокеску ранее заявил, что первые негативные последствия войны в Персидском заливе проявятся в июне 2026 года, учитывая, что она (инфляция в республике - ред.) уже составила 6,8%, остается только гадать, какого же уровня достигнет рост цен летом. Можно точно сказать, что инфляция достигнет двузначной величины, а значит, населению придется еще туже затянуть пояса", - заявил Головатюк.
По его словам, цены на продовольствие с начала марта выросли на 40%, на непродовольственные товары - на 42%, на топливо - на 35%. Он отметил, что рост инфляции начался еще в феврале, то есть до начала кризиса на Ближнем Востоке. Однако этот конфликт придал росту цен в Молдавии ощутимый импульс.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.
В миреМолдавияПерсидский заливБлижний ВостокВладимир Головатюк
 
 
