Инфляция в Молдавии скоро достигнет двузначной величины, считает эксперт

КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Жителям Молдавии нужно готовиться к тому, что экономическая ситуация вскоре станет еще хуже, поскольку инфляция уже выросла до 6,8%, а вскоре достигнет двузначной величины, поделился мнением с РИА Новости экономист, бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. В 2025 году нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.