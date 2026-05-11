В Молдавии задержали двух украинцев по делу о телефонном мошенничестве - РИА Новости, 11.05.2026
17:54 11.05.2026
В Молдавии задержали двух украинцев по делу о телефонном мошенничестве

Молдавская полиция задержала двух украинцев по делу о телефонном мошенничестве

Сотрудник полиции Молдавии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавская полиция задержала двух жителей Украины по делу о телефонном мошенничестве.
  • Задержанные подозреваются в обмане 81-летней женщины на сумму более 145 тысяч леев (8,44 тысячи долларов).
  • Один из задержанных был пойман с поличным сразу после получения денег от потерпевшей.
КИШИНЕВ, 11 мая - РИА Новости. Молдавская полиция задержала двух жителей Украины по делу о телефонном мошенничестве, сообщает пресс-служба Генинспектората полиции.
"Сотрудники полиции задержали двух украинцев в возрасте 18 лет и 21 года по подозрению в участии в преступной группе, специализирующейся на телефонном мошенничестве. Оба задержаны на 72 часа и могут быть приговорены к тюремному заключению сроком до 15 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.
Поясняется, что предположительно, молодые люди обманули 81-летнюю женщину на сумму более 145 тысяч леев (8,44 тысячи долларов).
В полиции рассказали, что первоначально с потерпевшей связался человек, представившийся сотрудником телекоммуникационной компании, и получил ее личные данные. Позже другие члены группы, выдававшие себя за сотрудников полиции и представителей банка, убедили женщину в том, что на ее счетах совершаются мошеннические операции. Потерпевшая настаивала на снятии денег и отправке их ей "в целях безопасности".
"Один из них был задержан с поличным сразу после получения денег от потерпевшей, а второй был задержан позже", - отмечается в сообщении.
После обыска арендованных подозреваемыми квартир полиция изъяла деньги и другие улики.
