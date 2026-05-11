Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом.
- Цель поездки — обсуждение совместных разработок нового вооружения с Украиной.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Немецкий министр обороны Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, пишет Die Welt.
"Борис Писториус неожиданно представил в Киеве планы по сотрудничеству", — говорится в публикации.
Отмечается, что цель поездки — обсуждение совместных разработок нового вооружения с Украиной.
Президент России Владимир Путин 9 мая заявлял, что бойцы СВО противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
Официальный представитель МИД Мария Захарова на прошлой неделе говорила, что новая военная стратегия Германии вызывает сомнения в адекватности Писториуса.