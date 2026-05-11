МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина об Украине и ЕС показывают, что антироссийская политика Запада против Москвы потерпела неудачу, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Политика по нанесению поражения России провалилась и не дала результатов, которые от нее ожидали", — сказал он.
Эксперт отметил, что президент России четко обозначил свою позицию по украинскому урегулированию и дальнейшему сотрудничеству с Западным миром, предложив варианты нормализации отношений.
"Это было чрезвычайно бескомпромиссно", — резюмировал Меркурис.
В субботу Путин, отвечая на вопросы журналистов, предложил на роль посредника между Россией и ЕС бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Как позже написал Spiegel, многие немецкие депутаты эту идею поддержали, заявив, что Германии стоит воспользоваться такой возможностью для налаживания диалога с Москвой. По данным СМИ, Берлин его кандидатуру отвергает.
Комментируя украинский вопрос, президент отметил, что конфликт близится к завершению.