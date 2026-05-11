Мендель рассказала о соглашении между западными СМИ и Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ Юлия Мендель заявила, что между Владимиром Зеленским и западными СМИ было неофициальное соглашение о поддержке.

Мендель признала, что все были едины в поддержке Зеленского, но он злоупотребил этим единством.

Мендель отметила, что в прессе был ряд хороших публикаций о коррупции на Украине, но доказать такие вещи сложно.

ВАШИНГТОН, 11 май – РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в понедельник, что между ее боссом и западными СМИ было неофициальное соглашение о поддержке.

"Я думаю, было определенное неофициальное соглашение о том, что мы должны поддержать Зеленского , поскольку это означает поддержку Украины", - сказала Мендель.

По ее словам, все были едины в этой поддержке, но Зеленский злоупотребил этим единством.

"Он злоупотребил нашей верой в демократию", - добавила она.