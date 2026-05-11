Рейтинг@Mail.ru
Мендель рассказала о соглашении между западными СМИ и Зеленским - РИА Новости, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 11.05.2026
Мендель рассказала о соглашении между западными СМИ и Зеленским

Мендель: между западными СМИ и Зеленским было соглашение о поддержке

© REUTERS / Remo CasilliВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© REUTERS / Remo Casilli
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Мендель заявила, что между Владимиром Зеленским и западными СМИ было неофициальное соглашение о поддержке.
  • Мендель признала, что все были едины в поддержке Зеленского, но он злоупотребил этим единством.
  • Мендель отметила, что в прессе был ряд хороших публикаций о коррупции на Украине, но доказать такие вещи сложно.
ВАШИНГТОН, 11 май – РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в понедельник, что между ее боссом и западными СМИ было неофициальное соглашение о поддержке.
Известный американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью спросил Мендель о том, почему американские СМИ не так уж часто писали о коррупции на Украине.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Мендель заявила о деградации и угрозе вымирания Украины
Вчера, 22:52
"Я думаю, было определенное неофициальное соглашение о том, что мы должны поддержать Зеленского, поскольку это означает поддержку Украины", - сказала Мендель.
По ее словам, все были едины в этой поддержке, но Зеленский злоупотребил этим единством.
"Он злоупотребил нашей верой в демократию", - добавила она.
Касаясь темы коррупции, Мендель отметила, что в прессе был ряд хороших публикаций на эту тему. Однако, по ее мнению, доказать такие вещи крайне сложно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Неудачи и унижения". В США сделали жесткое заявление о Зеленском
Вчера, 16:56
 
В миреУкраинаЮлия МендельВладимир ЗеленскийТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала