Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Мендель заявила, что между Владимиром Зеленским и западными СМИ было неофициальное соглашение о поддержке.
- Мендель признала, что все были едины в поддержке Зеленского, но он злоупотребил этим единством.
- Мендель отметила, что в прессе был ряд хороших публикаций о коррупции на Украине, но доказать такие вещи сложно.
ВАШИНГТОН, 11 май – РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в понедельник, что между ее боссом и западными СМИ было неофициальное соглашение о поддержке.
Известный американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью спросил Мендель о том, почему американские СМИ не так уж часто писали о коррупции на Украине.
"Я думаю, было определенное неофициальное соглашение о том, что мы должны поддержать Зеленского, поскольку это означает поддержку Украины", - сказала Мендель.
По ее словам, все были едины в этой поддержке, но Зеленский злоупотребил этим единством.
"Он злоупотребил нашей верой в демократию", - добавила она.
Касаясь темы коррупции, Мендель отметила, что в прессе был ряд хороших публикаций на эту тему. Однако, по ее мнению, доказать такие вещи крайне сложно.