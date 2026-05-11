Экс-секретарь Зеленского назвала его и Ермака параноидальными нарциссами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала Владимира Зеленского и Андрея Ермака злобными и крайне параноидальными нарциссами.
- Мендель рассказала, что между Зеленским и Ермаком сложились сложные отношения, похожие на симбиоз.
- По словам Мендель, у Зеленского было видение, а у Ермака — инструменты для его реализации, но при этом создается ощущение, что работа ведется неэффективно.
ВАШИНГТОН, 11 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский и бывший глава его офиса Андрей Ермак являются злобными и крайне параноидальными нарциссами, заявила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
"Ермак и Зеленский - оба злобные и крайне параноидальные нарциссы, находящиеся в оборонительном режиме", - рассказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"У Зеленского было видение, а у Ермака - инструменты для реализации этого видения. Это было не про политику или политические решения. Речь шла скорее о том, чего они хотели для себя… они создают ощущение, будто очень много работы и все работают, но ничего при этом не делается", - подчеркнула Мендель.