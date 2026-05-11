Врач рассказала, как распознать меланому
07:07 11.05.2026 (обновлено: 16:33 11.05.2026)
Врач рассказала, как распознать меланому

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Меланому можно распознать по признакам на коже, таким как изменение цвета, формы и размера родинки, рассказала врач-патологоанатом Екатерина Мотлух.
  • Для самодиагностики используется правило "ФИГАРО", которое помогает выявить подозрительные образования на коже.
  • Ранняя самодиагностика важна, но окончательный диагноз ставится с помощью дерматоскопии и гистологического исследования, подчеркнула врач.
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая — РИА Новости. Образование меланомы можно распознать по ряду изменений на коже, в том числе если родинка меняет цвет, форму и размер, рассказала РИА Новости врач-патологоанатом Приморского краевого патолого-анатомического бюро Екатерина Мотлух.
"Опасность меланомы — в ее скрытом развитии и быстром метастазировании. Опухоль может появиться на месте обычного невуса — родинки — или на неизмененной коже. Главное — вовремя заметить тревожные признаки. Ключевые признаки, при которых стоит немедленно обратиться к врачу: изменение формы, цвета, размера; появление дочерних образований или уплотнений рядом; резко начавшийся рост", — сказала врач.
По ее словам, для самодиагностики используется правило "ФИГАРО".
"Форма — выпуклая, приподнятая над уровнем кожи — лучше всего это видно при боковом освещении. Изменения — ускоренный рост образования. Границы — неправильные, с "изрезанными" краями. Асимметрия — одна половина образования не похожа на другую. Размер — больше шести миллиметров. Окраска — неравномерная, с беспорядочным включением коричневых, черных, серых, розовых и белых участков", — рассказала Мотлух.
Она отметила, что ранняя самодиагностика крайне важна, однако окончательный диагноз ставится с помощью дерматоскопии, удалении образования с последующим гистологическим исследованием.
"Если вы заметили изменения в родинке — не ждите. Запишитесь к дерматологу уже сегодня. Лучше убедиться, что все в порядке, чем пропустить начало болезни", — отметила собеседница.
Она добавила, что главными причинами роста заболеваемости меланомой сегодня называют злоупотребление загаром, воздействие ультрафиолета и постоянную травматизацию родинок.
"Меланома встречается реже, чем базальноклеточный и плоскоклеточный раки кожи. У мужчин и женщин примерно равнозначно. Меланома развивается из меланоцитов — клеток, вырабатывающих пигмент меланин, и может поражать не только кожу, но также слизистые оболочки и сетчатку глаз", — сказала Мотлух.
Всемирный день борьбы с меланомой отмечается 11 мая.
