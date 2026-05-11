"Локомотив" – "Ак Барс": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 11 мая - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
13:30 11.05.2026

"Локомотив" – "Ак Барс": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 11 мая

© Фото : Пресс-служба ХК "Локомотив" (Ярославль)Хоккеист "Локомотива" Александр Радулов в матче против "Ак Барса"
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ярославский "Локомотив"" и казанский "Ак Барс" проведут первый матч серии финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 11 мая и начнется в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 мая 2026 • начало в 14:30
Завершен
Локомотив
3 : 1
Ак Барс
01:02 • Александр Радулов
(Егор Сурин, Максим Шалунов)
Максим Березкин
01:48 • Денис Алексеев
(Максим Березкин)
15:36 • Байрон Фроуз
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
07:06 • Mitchell Miller
(Артем Галимов, Александр Хмелевский)
