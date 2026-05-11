"Локомотив" – "Ак Барс": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 11 мая

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ярославский "Локомотив"" и казанский "Ак Барс" проведут первый матч серии финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 11 мая и начнется в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
01:02 • Александр Радулов
(Егор Сурин, Максим Шалунов)
01:48 • Денис Алексеев
15:36 • Байрон Фроуз
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
07:06 • Mitchell Miller