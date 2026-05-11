"Локомотив" победил "Ак Барс" в первом матче финала Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
16:56 11.05.2026 (обновлено: 17:06 11.05.2026)
"Локомотив" победил "Ак Барс" в первом матче финала Кубка Гагарина

"Локомотив" выиграл первый матч финальной серии Кубка Гагарина против "Ак Барса"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Хоккеисты "Локомотива" празднуют гол
Хоккеисты Локомотива празднуют гол - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославский "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ со счетом 3:1.
  • Для главного тренера "Локомотива" Боба Хартли эта победа стала 50-й в плей-офф КХЛ.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс" в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:0, 0:1). В составе "Локомотива" шайбы забросили Александр Радулов (22-я минута), Максим Березкин (22) и Байрон Фрэз (36). У гостей отличился Митчелл Миллер (48).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 мая 2026 • начало в 14:30
Завершен
Локомотив
3 : 1
Ак Барс
01:02 • Александр Радулов
(Егор Сурин, Максим Шалунов)
Максим Березкин
01:48 • Денис Алексеев
(Максим Березкин)
15:36 • Байрон Фроуз
(Александр Радулов, Мартин Гернат)
07:06 • Mitchell Miller
(Артем Галимов, Александр Хмелевский)
Для главного тренера "Локомотива" Боба Хартли эта победа стала 50-й в плей-офф КХЛ. В 2021 году канадский специалист привел омский "Авангард" к Кубку Гагарина.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу действующих обладателей Кубка Гагарина. Второй матч пройдет в Ярославле 13 мая.
"Локомотив" завершил регулярный чемпионат на первом месте в таблице Западной конференции. На пути к финалу команда обыграла московский "Спартак" (4-1), уфимский "Салават Юлаев" (4-0) и омский "Авангард" (4-3). "Ак Барс" финишировал третьим на Востоке. Ранее в плей-офф казанцы одержали победы над челябинским "Трактором" (4-1), минским "Динамо" (4-0) и магнитогорским "Металлургом" (4-1).
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
