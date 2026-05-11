Братья Запашные получили знак отличия "За заслуги перед Луганском" - РИА Новости, 11.05.2026
17:32 11.05.2026
Братья Запашные получили знак отличия "За заслуги перед Луганском"

Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Эдгард Запашный. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Братья Запашные получили знак отличия "За заслуги перед Луганском".
  • Артисты получили благодарности министерства культуры Луганской Народной Республики и Луганского государственного цирка.
  • Братья Запашные представили спектакль "Сказка о золотой рыбке" в рамках гастрольной программы Росгосцирка в Луганской Народной Республике.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Народный артист России Эдгард Запашный сообщил, что ему и его брату народному артисту РФ Аскольду Запашному вручили знак отличия "За заслуги перед Луганском".
"В Луганском цирке состоялась торжественная церемония награждения. Глава городского округа Луганск Яна Пащенко вручила знак отличия "За заслуги перед Луганском" нам с братом", - написал Запашный в своем Telegram-канале.
Запашный добавил, что артисты Большого Московского цирка получили благодарности министерства культуры Луганской Народной Республики и Луганского государственного цирка.
"Приятно отметить, что наши дорогие зрители стали частью церемонии награждения, что стало ярким финалом заключительного шоу в городе Луганске", - отметил артист.
В рамках гастрольной программы Росгосцирка в Луганской Народной Республике братья Запашные представили спектакль "Сказка о золотой рыбке", премьерные показы прошли с 25 апреля по 10 мая.
РоссияЛуганская Народная РеспубликаЛуганскАскольд ЗапашныйЭдгард ЗапашныйРосгосциркОбщество
 
 
