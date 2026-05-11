"Ливерпуль" установил памятник Жоте

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Ливерпуль" на официальном сайте опубликовал фото памятника, который будет установлен в память о бывшем футболисте команды Диогу Жоте и его брате Андре Силве.

Памятник представляет из себя сердце, выполненное в виде ленты, которая с разных ракурсов также представляется как числа 20 и 30 - игровые номера футболистов. На самой ленте написано "20-й навсегда". На постаменте, где установлена лента, также выгравирована эта фраза и кричалка болельщиков в память об игроке, которую они исполняют на 20-й минуте каждого матча команды.