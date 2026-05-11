"Ливерпуль" установил памятник Жоте

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Ливерпуль" на официальном сайте опубликовал фото памятника, который будет установлен в память о бывшем футболисте команды Диогу Жоте и его брате Андре Силве.
Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. У Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре, во время обгона лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась.
Памятник представляет из себя сердце, выполненное в виде ленты, которая с разных ракурсов также представляется как числа 20 и 30 - игровые номера футболистов. На самой ленте написано "20-й навсегда". На постаменте, где установлена лента, также выгравирована эта фраза и кричалка болельщиков в память об игроке, которую они исполняют на 20-й минуте каждого матча команды.
В постамент будут вложены многие памятные вещи, оставленные болельщиками на "Энфилде". В скульптуре отразят жизнь Жоты вне футбола, например, на постаменте будет выполнен лежащий игровой контроллер.
Дата установки памятника станет известна позднее. Он будет стоять в Ливерпуле на 97-й авеню, куда после гибели футболистов болельщики несли цветы.