Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" прошли акции ко Дню Победы

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. На территории четырех площадок столичной особой экономической зоны "Технополис Москва" состоялись памятные мероприятия к 9 Мая, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В годы Великой Отечественной войны столичные предприятия работали круглосуточно. Только за период битвы за Москву заводы вернули в строй тысячу танков и бронемашин. Красная армия получила 87 миллионов снарядов и мин, собранных руками столичных рабочих. Каждый второй пистолет-пулемет и каждый восьмой самолет были произведены в Москве. В честь 9 Мая в ОЭЗ “Технополис Москва”прошли традиционные патриотические акции", – подчеркнул Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Прошла церемония возложения цветов к братской могиле советских воинов недалеко от площадки "Алабушево", а также к мемориальному комплексу "Штыки" в Зеленограде. В ней участвовали специалисты управляющей компании и предприятий ОЭЗ.

В "Печатниках" церемония прошла совместно с советом ветеранов автозавода имени Ленинского комсомола. Цветы и венки поднесли к мемориалу сотрудникам предприятия.

Акция "Особый маршрут" прошла на площадках "Алабушево", "Печатники", "Руднево" и "Толстопальцево". Рабочие вместе с приглашенными артистами пели песни военных лет.

До 9 мая в ОЭЗ Москвы в онлайн-формате проходила акция "Бессмертный полк". Личные истории и портреты ветеранов Великой Отечественной войны из семейных архивов сотрудников были показаны на медиаэкранах в общественных пространствах особой экономической зоны.

В 2026 году исполняется 20 лет с момента запуска особой экономической зоны. На ее десяти площадках функционирует более 240 высокотехнологичных предприятий. На них создано 30 тысяч рабочих мест.