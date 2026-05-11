Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:05 11.05.2026
Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" прошли акции ко Дню Победы

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. На территории четырех площадок столичной особой экономической зоны "Технополис Москва" состоялись памятные мероприятия к 9 Мая, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В годы Великой Отечественной войны столичные предприятия работали круглосуточно. Только за период битвы за Москву заводы вернули в строй тысячу танков и бронемашин. Красная армия получила 87 миллионов снарядов и мин, собранных руками столичных рабочих. Каждый второй пистолет-пулемет и каждый восьмой самолет были произведены в Москве. В честь 9 Мая в ОЭЗ “Технополис Москва”прошли традиционные патриотические акции", – подчеркнул Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Прошла церемония возложения цветов к братской могиле советских воинов недалеко от площадки "Алабушево", а также к мемориальному комплексу "Штыки" в Зеленограде. В ней участвовали специалисты управляющей компании и предприятий ОЭЗ.
В "Печатниках" церемония прошла совместно с советом ветеранов автозавода имени Ленинского комсомола. Цветы и венки поднесли к мемориалу сотрудникам предприятия.
Акция "Особый маршрут" прошла на площадках "Алабушево", "Печатники", "Руднево" и "Толстопальцево". Рабочие вместе с приглашенными артистами пели песни военных лет.
До 9 мая в ОЭЗ Москвы в онлайн-формате проходила акция "Бессмертный полк". Личные истории и портреты ветеранов Великой Отечественной войны из семейных архивов сотрудников были показаны на медиаэкранах в общественных пространствах особой экономической зоны.
В 2026 году исполняется 20 лет с момента запуска особой экономической зоны. На ее десяти площадках функционирует более 240 высокотехнологичных предприятий. На них создано 30 тысяч рабочих мест.
Ранее Ликсутов рассказал, что особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" присоединилась к проекту "Музыка в метро".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
