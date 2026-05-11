Какая рыба спасала блокадный Ленинград

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ленинград всегда был окружен водой — город стоит на Неве, рядом Ладожское озеро площадью 18 тысяч квадратных километров, Финский залив, десятки каналов. Но люди умирали от голода, получая 125 граммов хлеба в сутки.

Почему же не ловили рыбу, которая буквально под ногами?

Смертельное кольцо немецкой артиллерии

Трест "Ленрыба" работал все 872 дня блокады. Рыбаки выходили на лед Финского залива в белых маскировочных халатах, крались как разведчики, но эта уловка не спасала от артиллерии. В первый рабочий день 22 ноября 1941 года двое рыбаков не вернулись. Немцы контролировали южный берег залива: любое движение у воды провоцировало огонь.

Финны перекрыли северные проходы. Авиация патрулировала воздух. На дне залива немцы разложили многоярусные минные поля. Даже оглушенную взрывом рыбу подбирали ползком под градом огня.

Героиня длиной три сантиметра

Типичная балтийская фауна: корюшка, ерш, плотва, окунь, редкие щуки. Была еще та, которую никто не считал рыбой: колюшка. Мелкая, трехсантиметровая, с острыми шипами. До войны ее даже не учитывали в уловах.

Весна 1942 года. Крупная рыба уже выловлена или отравлена. И вдруг — косяки колюшки. Та самая жирная "сорная" рыбешка массово шла на нерест в мелководьях Невы и Финского залива. Ее ловили всем, что попадалось под руку: сачками, майками, корзинами, противогазными сумками. Обычные сети не годились — проскакивала сквозь ячейки.

Из колюшки варили уху, перемалывали в фарш для котлет, жарили на ее собственном оранжевом жире. Этот жир позже использовали в госпиталях — лечили раны и ожоги, он служил витаминной добавкой и ускорял заживление.

В Кронштадте морякам не хватало терпения ждать обычного лова. Они разбирали неиспользованные снаряды, извлекали тротил, бросали шашки под лед, а всплывшую колюшку собирали сотнями килограммов. Метод был официально запрещен, но командование закрывало глаза.

Добычу не оставляли себе — распределяли детям на завтраки, заводам, госпиталям. На острове Котлин даже поставили "Памятник блокадной колюшке".

Не вода, а настоящий яд

Весна 1942 года принесла новую беду. Снег растаял, обнажив то, что скрывала зима: тела животных, нечистоты. Все это стекало в Неву и каналы. Рыба, выловленная весной, стала ядовитой.