Ушедший в отставку министр обороны Латвии устроил скандал - РИА Новости, 11.05.2026
03:20 11.05.2026 (обновлено: 03:23 11.05.2026)
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава минобороны Латвии Андрис Спрудс устроил скандал на пресс-конференции по поводу своей отставки и раскритиковал премьер-министра страны Эвику Силини.
  • Спрудс добавил, что, несмотря на поступок Силини, все равно намерен подать заявление об отставке, держа свое слово.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава минобороны Латвии Андрис Спрудс устроил скандал на пресс-конференции по поводу своей отставки, передает латвийский телеканал LTV.
Отвечая на вопросы журналистов, он обрушился с критикой премьер-министра страны Эвику Силини, которая написала в соцсети X об утрате доверия к Спрудсу.
"Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом, а также лгала о том, что заранее уведомила меня или моего коллегу-прогрессиcта (латвийская партия “Прогрессисты” — Прим. ред.) об этом решении", — cказал он.
Спрудс добавил, что, несмотря на поступок Силини, все равно намерен подать заявление об отставке, держа свое слово.
Вчера латвийский премьер заявила, что Спрудс утратил доверие после инцидента с падением беспилотников, и предложила занять его место полковнику вооруженных сил Райвису Мелнису, который, по ее словам, последнее время работает на Украине.
Спрудс объявил об уходе в отставку после повреждения нефтебазы украинскими БПЛА.
По данным СМИ, в минувший четверг один из аппаратов ВСУ упал на объекте хранения нефтепродуктов. Как уточнили в полиции, всего их было два. Спрудс заявил, что эти дроны могут быть украинскими.
В российском Министерстве обороны тем временем сообщили о перехвате шести БПЛА при попытке противника атаковать Санкт-Петербург. Пять из них пропали в районе латвийского города Резекне, еще один сбили над российской территорией. Экспертиза обломков показала, что это был аппарат "Лютый". В то же время в небе над Латвией находились западные истребители.
