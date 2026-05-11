10:54 11.05.2026
Браже: Латвия готова разместить у себя больше американских военных

Американские военные. Архивное фото
  • Власти Латвии готовы разместить на своей территории больше американских военных.
  • Глава МИД страны Байба Браже заявил, что этот вопрос обсуждается с Вашингтоном.
  • Заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из ФРГ.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Власти Латвии готовы разместить на своей территории больше американских военных, страна обсуждает этот вопрос с Вашингтоном, сообщила глава МИД Латвии Байба Браже в интервью агентству Блумберг.
"Латвия будет рада присутствию большего числа американских военных на своей земле", - говорится в публикации агентства.
Как уточняет агентство, это заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из ФРГ.
"Мы проводим несколько бесед с американскими партнерами, и они также называют нас образцовым союзником. Так что мы очень будем рады такому развитию (размещению военных США - ред.)", - цитирует агентство Браже.
Министр также призвала поддерживать сотрудничество между США, Канадой и европейскими союзниками.
Ранее литовский президент Гитанас Науседа заявлял, что Литва готова принять у себя как можно больше американских военных, если США решат вывести их из Германии.
Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение США вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Трамп ранее допустил вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
