Юрист рассказал, в каком случае купальник можно вернуть в магазин

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россияне могут вернуть неподошедший купальник, купленный в интернете, в течение семи дней, при этом приобретенный в офлайн-магазине вернуть не получится, если он не подошел по размеру, рассказал РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергей Жорин.

Он напомнил, что статья 25 Закона РФ "О защите прав потребителей" допускает обмен качественного непродовольственного товара в течение 14 дней, но прямо делает исключение для товаров из перечня, утвержденного правительством РФ.

"В этом перечне указаны швейные и трикотажные бельевые изделия, к которым обычно относят и купальники. Однако если купальник куплен через интернет, потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества до передачи, а после передачи - в течение 7 дней", - рассказал Жорин в беседе с агентством.

Он отметил, что если при доставке не были указаны порядок и срок возврата, то сдать купальник можно будет в течение трех месяцев. При этом должны быть сохранены товарный вид и потребительские свойства товара.

Что касается возврата покупки через обычный магазин, то по общему правилу купальник нельзя вернуть или обменять только потому, что он не подошел по размеру, фасону, цвету или покупатель передумал, уточнил юрист.