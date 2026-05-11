Рейтинг@Mail.ru
Opta оценила шансы "Краснодара" защитить титул после поражения от "Динамо" - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:36 11.05.2026
Opta оценила шансы "Краснодара" защитить титул после поражения от "Динамо"

Opta оценивает шансы "Краснодара" защитить чемпионство в РПЛ в 15,7%

© РИА Новости / Андрей Шрамко | Перейти в медиабанкИгроки (Краснодар) радуются победе в чемпионате российской Премьер-лиги по футболу.
Игроки (Краснодар) радуются победе в чемпионате российской Премьер-лиги по футболу. - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
© РИА Новости / Андрей Шрамко
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шансы «Краснодара» защитить чемпионский титул в РПЛ оцениваются в 15,7%, согласно данным статистического сервиса Opta.
  • «Зенит» с 65 очками опережает «Краснодар» на два балла и имеет преимущество по личным встречам в случае равенства очков.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Шансы "Краснодара" защитить чемпионский титул в Российской премьер-лиге (РПЛ) оцениваются в 15,7%, сообщает статистический сервис Opta в Telegram-канале.
В понедельник "Краснодар" проиграл на выезде московскому "Динамо" со счетом 1:2 и по итогам тура уступил лидерство петербургскому "Зениту", который в воскресенье переиграл "Сочи" (2:1). Вероятность победы в чемпионате России команды Сергея Семака оценивается в 84,3%.
"Зенит" с 65 очками опережает "Краснодар" на два балла и имеет преимущество по личным встречам в случае равенства очков. В заключительном туре, матчи которого пройдут 17 мая, "Зенит" в гостях сыграет с "Ростовом", а "Краснодар" примет "Оренбург".
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"У Миллера спросите": в "Динамо" ответили на вопрос о будущем Гусева
Вчера, 22:34
 
ФутболСпортСергей СемакКраснодарЗенитДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Д. Фокина
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Ростов
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Е. Остапенко
    12
    66
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    ЦСКА
    1
    2
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    М. Андреева
    33
    66
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Рубин
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    P. L. Ruiz
    Д. Медведев
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Лидс
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала