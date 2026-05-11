Opta оценила шансы "Краснодара" защитить титул после поражения от "Динамо"

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Шансы "Краснодара" защитить чемпионский титул в Российской премьер-лиге (РПЛ) оцениваются в 15,7%, сообщает статистический сервис Opta в Telegram-канале.
В понедельник "Краснодар" проиграл на выезде московскому "Динамо" со счетом 1:2 и по итогам тура уступил лидерство петербургскому "Зениту", который в воскресенье переиграл "Сочи" (2:1). Вероятность победы в чемпионате России команды Сергея Семака оценивается в 84,3%.