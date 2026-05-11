"Краснодар" обыгрывает "Динамо" после первого тайма матча РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Краснодар» ведет со счетом 1:0 в матче 29-го тура РПЛ против «Динамо» после первого тайма.
- «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 63 очками, отставая на два очка от «Зенита».
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. "Краснодар" обыгрывает на выезде московское "Динамо" после первого тайма матча 29-го тура чемпионата России по футболу.
11 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
48’ • Константин Тюкавин
90’ • Иван Сергеев
32’ • Диего
Встреча проходит в понедельник в Москве, гости ведут со счетом 1:0. Мяч на 32-й минуте забил Диего Коста после передачи Эдуарда Сперцяна.
"Краснодар" (63 очка) занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), на два очка отставая от "Зенита", который свой матч 29-го тура провел в воскресенье. "Динамо" (39) располагается на восьмой позиции.