В Таиланде обнаружили новый вариант коронавируса у летучих мышей.

БАНГКОК, 11 мая – РИА Новости. Новый вариант коронавируса обнаружен у летучих мышей в Таиланде, однако он менее опасен, чем COVID-19, говорится в информационном сообщении департамента контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда.
"Новый вариант коронавируса летучих мышей обнаружен у летучих мышей, обитающих в Таиланде. Вирус был выявлен системой наблюдения за дикой природой в рамках программы "Единое здоровье", которую проводит министерство здравоохранения в целях изучения вероятности распространения болезней животных в человеческих сообществах", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.
Департамент отмечает, что, судя по результатам первоначальных исследований, по своим характеристикам новый коронавирус летучих мышей менее опасен, чем COVID-19: не зарегистрировано ни одного случая заболевания этим вирусом человека, а сам вирус менее заразен и значительно медленнее распространяется в популяциях летучих мышей.
Распространившаяся в воскресенье–понедельник в социальных сетях Таиланда информация о новом варианте коронавируса вызвала волну запросов о проверке информации в министерство цифровой экономики Таиланда, в функции которого входит, помимо прочих, также и задача борьбы с фейковыми новостями. В понедельник официальный представитель цифрового министерства Ветханг Пхуангсап сделал заявление о том, что в воскресенье, 9 мая, в таиландской сети интернет распространились более 160 тысяч сообщений и перепостов, связанных с новостями об обнаружении нового коронавируса летучих мышей в Таиланде. На более 8700 из них пользователи сделали запросы о верификации информации.
"Нами установлено совместно с департаментом контроля заболеваний министерства здравоохранения, что сообщения об обнаружении у летучих мышей Таиланда нового варианта коронавируса соответствуют истине, а также подтверждено, что по вирулентности и скорости распространения найденный в Таиланде вариант коронавируса значительно ниже, чем COVID-19", - сказал Пхуангсап.
