Флик продлит контракт с "Барселоной" - РИА Новости Спорт, 11.05.2026
16:18 11.05.2026 (обновлено: 16:47 11.05.2026)
Флик продлит контракт с "Барселоной"

Mundo Deportivo: Флик продлит контракт с "Барселоной" до 2028 года

  • Главный тренер "Барселоны" немец Ханс-Дитер Флик достиг соглашения о продлении контракта с испанским футбольным клубом.
  • Контракт продлевается на год — до 2028 года с опцией продления еще на сезон при условии достижения определенных целей.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Главный тренер "Барселоны" немец Ханс-Дитер Флик достиг соглашения о продлении контракта с испанским футбольным клубом, сообщает Mundo Deportivo.
В воскресенье "Барселона" на своем поле обыграла мадридский "Реал" (2:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно обеспечила себе чемпионский титул. Каталонская команда впервые стала победителем турнира по итогам встречи с "Реалом". Перед началом игры прошла минута молчания в память об отце Флика, о смерти которого стало известно в воскресенье. Несмотря на утрату, немецкий специалист руководил командой с тренерской скамейки.
По информации источника, "Барселона" и Флик через его агента Пини Захави достигли соглашения о продлении контракта с немецким специалистом на один год - до 2028 года с опцией продления еще на сезон при условии достижения определенных целей.
Флику 61 год, он возглавляет каталонцев с лета 2024 года, его текущий контракт завершится в июне 2027 года. Под руководством немца "Барселона" дважды выиграла чемпионат и один раз Кубок Испании, а также дважды - Суперкубок страны. Ранее Флик возглавлял немецкую "Баварию", с которой дважды стал чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а также Кубок и Суперкубок Германии.
