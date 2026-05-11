Краткий пересказ от РИА ИИ Качественный растворимый кофе имеет светло-коричневый оттенок и полностью растворяется в воде любой температуры.

Аромат качественного растворимого кофе должен быть естественным, без слишком ярких фруктовых или карамельных нот.

В России растет популярность кофе в дрип-пакетах, для приготовления которого рекомендуется использовать высокую емкость и следовать стандартному рецепту с тремя проливами водой с паузами по 45 секунд.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Качественный растворимый кофе отличается светло-коричневым оттенком, при этом он должен без остатка растворяться в воде, рассказал РИА Новости директор по маркетингу кофейной компании "Сварщица Екатерина" Сергей Митрофанов.

"Качество растворимого кофе можно определить еще до приготовления: он имеет светло-коричневый, карамельный оттенок. Более темный цвет может говорить о горьком вкусе и менее выраженном аромате. Качественный кофе должен полностью раствориться в воде любой температуры, поэтому если на дне чашки остается гуща или крупинки, это может говорить о лишних примесях", - сказал он.

Также стоит обратить внимание на аромат. По словам Митрофанова , аромат напитка должен быть естественным. Слишком яркие фруктовые или карамельные ноты могут указывать на добавки, которыми иногда маскируют пересушенный кофе с древесными или горелыми оттенками.

Помимо этого, Митрофанов отметил быстрый рост популярности в России кофе в дрип-пакетах. Так, по его данным, в начале этого года выручка десятки лидеров в категории "кофе в дрип-пакетах" на маркетплейсах выросла почти в 2 раза в годовом выражении.

"Результат заваривания напитка напрямую зависит от способа приготовления. Для дрип-кофе лучше использовать высокую емкость, от 10 сантиметров и выше, чтобы фильтр не соприкасался с напитком. Если пакет начинает "плавать", кофе не проливается, а настаивается, и вкус получается менее насыщенным", - добавил эксперт.