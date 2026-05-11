Эксперт рассказал, как правильно выбрать качественный растворимый кофе - РИА Новости, 11.05.2026
09:04 11.05.2026
Эксперт рассказал, как правильно выбрать качественный растворимый кофе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Качественный растворимый кофе имеет светло-коричневый оттенок и полностью растворяется в воде любой температуры.
  • Аромат качественного растворимого кофе должен быть естественным, без слишком ярких фруктовых или карамельных нот.
  • В России растет популярность кофе в дрип-пакетах, для приготовления которого рекомендуется использовать высокую емкость и следовать стандартному рецепту с тремя проливами водой с паузами по 45 секунд.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Качественный растворимый кофе отличается светло-коричневым оттенком, при этом он должен без остатка растворяться в воде, рассказал РИА Новости директор по маркетингу кофейной компании "Сварщица Екатерина" Сергей Митрофанов.
"Качество растворимого кофе можно определить еще до приготовления: он имеет светло-коричневый, карамельный оттенок. Более темный цвет может говорить о горьком вкусе и менее выраженном аромате. Качественный кофе должен полностью раствориться в воде любой температуры, поэтому если на дне чашки остается гуща или крупинки, это может говорить о лишних примесях", - сказал он.
Также стоит обратить внимание на аромат. По словам Митрофанова, аромат напитка должен быть естественным. Слишком яркие фруктовые или карамельные ноты могут указывать на добавки, которыми иногда маскируют пересушенный кофе с древесными или горелыми оттенками.
Помимо этого, Митрофанов отметил быстрый рост популярности в России кофе в дрип-пакетах. Так, по его данным, в начале этого года выручка десятки лидеров в категории "кофе в дрип-пакетах" на маркетплейсах выросла почти в 2 раза в годовом выражении.
"Результат заваривания напитка напрямую зависит от способа приготовления. Для дрип-кофе лучше использовать высокую емкость, от 10 сантиметров и выше, чтобы фильтр не соприкасался с напитком. Если пакет начинает "плавать", кофе не проливается, а настаивается, и вкус получается менее насыщенным", - добавил эксперт.
Стандартный рецепт приготовления дрип-пакета включает в себя три пролива водой с паузами по 45 секунд, рассказал собеседник агентства. По его словам, такой подход помогает равномерно извлечь вкус. "Если налить всю воду сразу, напиток выйдет менее сбалансированным, а лишняя жидкость может перелиться через фильтр. При недостаточном объеме воды кофе получится слабым и водянистым", - объяснил он.
