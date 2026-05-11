Задержанный на Кипре россиянин сможет обжаловать решение суда

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россиянин Серажудин Актулаев, задержанный на Кипре по запросу США, сможет обжаловать решение кипрского суда, удовлетворившего запрос Соединенных Штатов об экстрадиции, заявили РИА Новости в посольстве.

Ранее агентству сообщили в дипмиссии, что суд на Кипре удовлетворил запрос минюста США об экстрадиции Актулаева, обвиняемого в кибермошенничестве.

"По закону Республики Кипр дается 30 дней для изучения решения суда и подготовки возможной апелляции", - сказали РИА Новости в посольстве.

После этого принимается решение о фактической экстрадиции, добавили в дипмиссии.