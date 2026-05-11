Задержанный на Кипре россиянин сможет обжаловать решение суда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин Серажудин Актулаев, задержанный на Кипре по запросу США, сможет обжаловать решение кипрского суда, удовлетворившего запрос об экстрадиции.
- По закону Республики Кипр дается 30 дней для изучения решения суда и подготовки возможной апелляции.
- Серажудин Актулаев был задержан на Кипре в конце мая 2025 года по запросу американских властей по обвинению в кибермошенничестве.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россиянин Серажудин Актулаев, задержанный на Кипре по запросу США, сможет обжаловать решение кипрского суда, удовлетворившего запрос Соединенных Штатов об экстрадиции, заявили РИА Новости в посольстве.
"По закону Республики Кипр дается 30 дней для изучения решения суда и подготовки возможной апелляции", - сказали РИА Новости в посольстве.
После этого принимается решение о фактической экстрадиции, добавили в дипмиссии.
Гражданин России Серажудин Актулаев 1985 года рождения был задержан на Кипре в конце мая 2025 года по запросу американских властей по обвинению в кибермошенничестве. США добиваются его экстрадиции. Актулаев считает себя невиновным. В посольстве отмечали, что Актулаеву оказывается вся необходимая консульская помощь, российское дипломатическое представительство поддерживает контакты с родственниками задержанного, проживающими на Кипре.
В Сингапуре задержали россиянина по обвинению в нарушении законов США
3 октября 2025, 13:33