У одного из испанцев с MV Hondius предварительно подтвердили хантавирус

МАДРИД, 11 мая - РИА Новости. У одного из 14 граждан Испании, эвакуированных с судна MV Hondius после вспышки хантавируса, предварительно выявили инфекцию, сообщает газета elDiario со ссылкой на правительственные источники.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
"Один из 14 испанцев, эвакуированных с судна MV Hondius - 13 пассажиров и один член экипажа - получил "предварительно положительный" результат ПЦР-теста на хантавирус", - пишет издание.
По его информации, в настоящее время у испанца нет симптомов, а его общее состояние хорошее. Уточняется, что окончательные результаты должны стать известны в ближайшие часы.
Ранее власти Франции подтвердили первый случай хантавируса у пассажирки, репатриированной с MV Hondius.
Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно продолжило путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.